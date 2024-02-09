США нанесли удары по надводным беспилотникам и ракетам хуситов в Йемене

«8 февраля между 05:00 и 21:00 по времени Саны (совпадает с московским — прим. ТАСС) силы СЕНТКОМ в целях самообороны нанесли семь ударов по четырем надводным беспилотникам хуситов и по семи мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые были готовы к запуску в сторону кораблей в Красном море», — говорится в сообщении, опубликованном командованием в социальной сети X.
Отмечается, что цели были обнаружены на подконтрольной хуситам территории Йемена. «Они представляли непосредственную угрозу военным кораблям США и торговым судам в регионе», — утверждает СЕНТКОМ.
После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ власти США вместе с союзниками приступили к проведению операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.