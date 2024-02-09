ДТП с участием пешехода произошло в Хабаровске

9 февраля водитель автомобиля Toyota совершил наезд на пешехода по улице Запарина в Хабаровске в районе дома № 8. Женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Пострадавшую в результате ДТП 68-летнюю женщину доставили в медицинское учреждение для обследования.
На этой же неделе на улице Панфиловцев сбили пешехода, который скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Водитель скрылся, но его авто нашли на улице Ворошилова.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают участникам дорожного движения о важности соблюдения ПДД. На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водители обязаны уступить дорогу пешеходам.