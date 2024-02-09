В Артёме рецидивист злобно напал на 8-летнего ребёнка

В Артёме уголовник похитил телефон у 8-летнего мальчика, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции Приморья.
По данным ведомства, в полицию обратилась жительница Артёма и рассказала о том, что неизвестный мужчина днём со спины подбежал ребенку, выхватил из рук сотовый телефон и скрылся. Причинённый ущерб составил 15 тысяч рублей.
Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 27-летний местный житель. Мужчину доставили территориальный отдел полиции, где он полностью признался в содеянном. Ранее его неоднократно привлекали к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.
Возбуждены два уголовных дела. Мужчина заключён под стражу.