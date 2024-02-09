За похищение трёх человек в Хабаровске осудили руководителя предприятия из Приморья

В Хабаровске осужден житель Приморья за организацию похищения трех человек, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Центральный районный суд г. Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя г. Уссурийск Приморского края. Он признан виновным по п.п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух и более лиц).
Судом установлено, что в декабре 2021 года обвиняемый, являясь руководителем предприятия по перевозки груза, дал своим подчиненным указание о похищении жителя Хабаровска с целью его принудительного возвращения к месту работы в г. Владивосток.
Двое соучастников преступления в городском парке культуры и отдыха «Динамо» захватили местного жителя, нанесли ему множественные удары по туловищу и голове, насильно усадили в автомобиль.
Доставили их в съемную квартиру, где удерживали двое суток, применяя насилие, в том числе опасное для жизни или здоровья.
После этого организатор похищения перевез их на своем автомобиле в г. Владивосток.
Молодые люди работали на предпринимателя до момента освобождения их сотрудниками правоохранительных органов в феврале 2022 года.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Центрального района г. Хабаровска.
Два соучастника преступления ранее осуждены к лишению свободы со сроком 3 года и 13 лет с отбыванием в колонии особого режима.