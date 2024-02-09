«Уроки финансовой грамотности» обошлись супругам из Приморья в семь миллионов рублей

В последние месяцы добычей кибермошенников в Приморье часто становятся весьма внушительные суммы, которые их жертвы, как правило, берут в долг. К примеру, в начале декабря «Комсомолка» писала, как жительница края отдала аферистам 13 миллионов рублей, более чем 8,5 из которых взяла в кредит.