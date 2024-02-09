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«Уроки финансовой грамотности» обошлись супругам из Приморья в семь миллионов рублей

Полицейские расследуют дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Источник: Комсомольская правда

Желание заработать побольше привело семейную пару из Приморья к потере больше семи миллионов рублей, занятых у банков. Мужчина и женщина попались на уже стандартное предложение мошенников «заработать на инвестициях», сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Мужчине из Дальнегорска позвонили неизвестные, которые назвали себя представителями крупной инвестиционной компании и сообщили, что мужчина может повысить свою финансовую грамотность. Мол, номер его телефона участвовал в некоем конкурсе и теперь мужчине полагается совершенно бесплатный десятидневный курс.

Решив, что это хорошая возможность, мужчина согласился, да еще и привлек к изучению свою жену.

Во время видеозвонков «курса» мошенники смогли убедить супругов в том, что они могут неплохо подзаработать на инвестициях. Для этого им нужно всего-то установить на телефоны специальные приложения и доверить свои деньги «профессиональным брокерам».

Мужчина не смог устоять перед предлагавшейся прибылью от вложений, набрал в банках пять кредитов на сумму больше пяти миллионов рублей и «вложил их в дело», переведя на указанные мошенниками счета.

Через некоторое время «брокеры» сообщили ему, что его счет заблокирован и для того, чтобы его открыть, нужно завести новый счет и положить на него еще денег.

Однако мужчина сообщил, что средств у него больше нет. Тогда мошенники связались с его женой и убедили женщину взять еще почти два миллиона рублей кредитов и перевести на счет.

И только после того, как «брокеры» окончательно перестали выходить на связь, супруги обратились в полицию.

Правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и сейчас пытаются найти аферистов. Расследование взяла на контроль прокуратура Дальнереченского городского округа.

В последние месяцы добычей кибермошенников в Приморье часто становятся весьма внушительные суммы, которые их жертвы, как правило, берут в долг. К примеру, в начале декабря «Комсомолка» писала, как жительница края отдала аферистам 13 миллионов рублей, более чем 8,5 из которых взяла в кредит.