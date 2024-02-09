В Находке пристав и юрист пойдут под суд за взятку

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Согласно ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) им грозит штраф от 2 до 4 миллионов рублей и лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.