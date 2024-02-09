Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил пункт управления и бронетехнику ВСУ

«После получения боевой задачи в составе смешанной тактической группы были произведены взлет, выход в район цели на северодонецком тактическом направлении с последующим ее подавлением и уничтожением. Противник в крайнее время перестал подтаскивать тяжелую технику, броню к линии боевого соприкосновения. Цели были уничтожены привычным нашим маневром с кабрирования неуправляемыми средствами поражения», — рассказал о выполнении боевого задания командир экипажа Ка-52М с позывным Самара.