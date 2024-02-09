Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил пункт управления и бронетехнику ВСУ

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.
«После получения боевой задачи в составе смешанной тактической группы были произведены взлет, выход в район цели на северодонецком тактическом направлении с последующим ее подавлением и уничтожением. Противник в крайнее время перестал подтаскивать тяжелую технику, броню к линии боевого соприкосновения. Цели были уничтожены привычным нашим маневром с кабрирования неуправляемыми средствами поражения», — рассказал о выполнении боевого задания командир экипажа Ка-52М с позывным Самара.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению российских колонн, уничтожению бронетехники противника, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, отметили в Минобороны.
24 января Минобороны РФ показало, как экипажи авиации Вооруженных сил (ВС) РФ на разведывательно-ударных вертолетах Ка-52М неуправляемыми авиационными ракетами поразили опорные пункты, живую силу и бронетехнику ВСУ на донецком направлении.
До этого, 20 января, экипаж ударно-штурмового российского вертолета Ка-52 «Аллигатор» ВКС РФ уничтожил технику и живую силу противника на сватово-кременном направлении. Используя естественный рельеф местности, вертолет на предельно малой высоте подошел на максимально близкое расстояние к позициям ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.