В Красноярске вступил в силу приговор экс-руководителю краевого Росприроднадзора

Калинин осужден за получение взяток к восьми годам колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на пять лет. Помимо этого, экс-главе Росприроднадзора назначен штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Защитник обжаловал приговор и просил оправдать Калинина, однако суд признал все доводы голословными и отклонил их.