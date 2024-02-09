В Красноярске вступил в силу приговор экс-руководителю краевого Росприроднадзора

В Красноярске вступил в силу приговор бывшему руководителю краевого Росприроднадзора Андрею Калинину. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Калинин осужден за получение взяток к восьми годам колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на пять лет. Помимо этого, экс-главе Росприроднадзора назначен штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Защитник обжаловал приговор и просил оправдать Калинина, однако суд признал все доводы голословными и отклонил их.
— Он ссылался на оговор свидетелями и провокацию со стороны правоохранителей на получение взяток, — добавили в прокуратуре.
Напомним, в ноябре 2018 года к Калинину обратился его заместитель. Он хотел, чтобы руководитель ведомства за деньги помогал предпринимателям оперативно получать разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух. Экс-глава Росприродназора согласился.
После «оплаты» он давал указания подчиненным о выдаче разрешительной документации, а также положительных заключений государственной экологической экспертизы.