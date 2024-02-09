Командир группы ВДВ рассказал о проявленной смекалке при штурме позиции ВСУ

«На прошлой задаче у нас приключилась очень веселая для нас и очень плохая для противника нашего история, они не забрали свои орудия с тех позиций, с которых мы их выгоняли. Забежали в лесополку (лесополоса — ред.), наблюдаем, что лежит один пулемет, далее мы ходили-ходили, нашли второй пулемет», — рассказал он.