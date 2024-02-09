Ранее в пятницу МО РФ сообщили, что штурмовые группы тульских десантников, в ходе ведения активных боевых действий на донецком направлении, захватили опорный пункт в районе населенного пункта Веселое ДНР.
«На прошлой задаче у нас приключилась очень веселая для нас и очень плохая для противника нашего история, они не забрали свои орудия с тех позиций, с которых мы их выгоняли. Забежали в лесополку (лесополоса — ред.), наблюдаем, что лежит один пулемет, далее мы ходили-ходили, нашли второй пулемет», — рассказал он.
Собеседник агентства уточнил, что после того, как произвели осмотр занятых позиций нашли много коробов с боеприпасами.
«Мы проявили смекалку и сразу поняли то, что надо их орудие использовать против них, мы подтянули вперед эти пулеметы на расстояние 300 метров от противника, и дождались пока наша группа — наши три человека начинают заливаться (заходить — ред.) в эту посадку к хохлам, и соответственно начали лупить», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что противник не ожидал, что по нему будет работать крупнокалиберные пулемёты с близкого расстояния и оставил опорный пункт.
Раннее в МО РФ сообщали, что на донецком направлении подразделения тульских десантников из состава группировки войск «Южная» при поддержке авиации и огня артиллерии 18 января освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики.