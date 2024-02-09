Толпы пьяных водителей колесят по дорогам Приангарья —статистика ГИБДД

Как уточнили дорожные полицейские, «1142 автомобилиста прошли проверку на алкотестере, который подтвердил наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе выше допустимой нормы, еще 382 человека отказались освидетельствоваться на месте», сообщает ИА «ТК Город».
«По вине пьяных водителей в регионе в этом году уже произошло 13 ДТП. Травмы получили 18 человек, двое погибли. За повторное управление транспортом полицейскими задержано 240 водителей», — констатируют в отделе пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.
Одно из смертельных ДТП, устроенных пьяным водителем, произошло, напомним, 7 февраля в Иркутске. 45-летний мужчина на Nissan Vanette, пытаясь развернуться на улице Сибирских Партизан, сбил стоящую на тротуаре 64-летнюю женщину и дорожный знак, врезался в припаркованную Toyota Camry и скрылся с места ДТП. Задержали его спустя несколько часов.