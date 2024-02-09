Минусинские следователи нашли похищенных у жительницы Сочи детей

Судя по заявлению женщины, в январе она, собрав детей, приехала с ними к своей маме в Минусинск, надеясь пожить там в безопасности, так как муж угрожал убийством. Но вечером 5 февраля во время прогулки супруг подъехал на автомобиле, грубо оттолкнул ее, схватил детей, усадил их в машину и уехал в неизвестном направлении. Отобрать сына и дочь он ей обещал ранее, говорит женщина.