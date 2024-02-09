Минусинские следователи нашли похищенных у жительницы Сочи детей

Минусинские следователи проверяют сообщение жительницы Сочи о том, что ее муж силой отобрал у нее двоих маленьких детей и увез в неизвестном направлении. Также женщина сообщила, что супруг до этого происшествия избивал и ее, и детей.
Проверку проводит следственный отдел по городу Минусинску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, так как в сибирский город женщина сбежала от мужа к своей матери.
— Предварительно установлено, что женщина проживала в Сочи вместе с супругом и детьми: 5-летней дочерью и 3-летним сыном. С ее слов на протяжении длительного времени у нее с супругом конфликтные отношения, они планируют начать бракоразводный процесс. Постоянное место проживания ее семьи в городе Сочи Краснодарского края, — рассказали в пресс-службе регионального главка СК РФ.
Судя по заявлению женщины, в январе она, собрав детей, приехала с ними к своей маме в Минусинск, надеясь пожить там в безопасности, так как муж угрожал убийством. Но вечером 5 февраля во время прогулки супруг подъехал на автомобиле, грубо оттолкнул ее, схватил детей, усадил их в машину и уехал в неизвестном направлении. Отобрать сына и дочь он ей обещал ранее, говорит женщина.
Она обратилась в Народный фронт, написала заявление в полицию, в следственный комитет, зафиксировала побои. В ходе проверки следователи нашли детей в Абакане. Вместе с отцом они жили в арендованной квартире.
В официальной группе регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Хакасия опубликован рассказ женщины о том, как мужчина обращается с детьми и с нею.
— В ближайшее время от мужчины будет получено объяснение, выясняются все обстоятельства конфликта, — отмечают в региональном главке СК РФ.