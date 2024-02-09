В Усть-Куте бездомные собаки накинулись на ребёнка. Прокуратура начала проверку (ОБНОВЛЕНО)

На кадрах видно, как ребёнок лет 10−11 проходит мимо нескольких бездомных собак. Они кружат вокруг девочки, лают, а после одна из них начинает кусать ребёнка за рукав куртки. В какой-то момент собаки даже повалили ребёнка на снег, девочка успела быстро подняться. К счастью, собаки не успели её искусать. Проходящая рядом женщина вмешалась в ситуацию и отогнала безнадзорных животных.