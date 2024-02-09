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В Усть-Куте бездомные собаки накинулись на ребёнка. Прокуратура начала проверку (ОБНОВЛЕНО)

В Усть-Куте бездомные собаки едва не искусали ребёнка. По местным пабликам в социальных сетях и телеграм-каналах разлетелось видео, на котором стая животных накидывается на идущую мимо девочку. Видео снято камерами наблюдения — сообщает информационное агентство «ТК Город».
Источник: Соцсети

На кадрах видно, как ребёнок лет 10−11 проходит мимо нескольких бездомных собак. Они кружат вокруг девочки, лают, а после одна из них начинает кусать ребёнка за рукав куртки. В какой-то момент собаки даже повалили ребёнка на снег, девочка успела быстро подняться. К счастью, собаки не успели её искусать. Проходящая рядом женщина вмешалась в ситуацию и отогнала безнадзорных животных.

Судя по данным камеры наблюдения, инцидент был снят в восьмом часу вечера 8 февраля. В усть-кутских телеграм-каналах предполагают, что бездомные собаки напали на ребёнка в микрорайоне Карабах.

ОБНОВЛЕНО в 12:15: Происшествием заинтересовалась прокуратура. Уже инициирована проверка.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления законодательства в сфере отлова и ответственного обращения с животными без владельцев, иных федеральных законов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — рассказали ИА «ТК Город» в прокуратуре региона.

Прокуратура