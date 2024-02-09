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«Продавал даже москвичам»: в Новосибирске задержали 18-летнего продавца несуществующих брендовых вещей

В Новосибирске задержали 18-летнего интернет-продавца, который торговал несуществующими брендовыми вещами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. По словам правоохранителей, в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года парень размещал в интернете объявления о продаже брендовой одежды по дешевой цене. При этом, в своих объявлениях он выкладывал стоковые фотографии данных вещей.

Когда на горизонте появлялся покупатель, новосибирец тщательно с ним обговорил качество, цену и срок доставки товара. А после того, как потерпевший перечислял ему деньги — предприимчивый юноша просто переставал выходить с ним на связь. Таким образом он смог обмануть не только жителей Новосибирска, но и Кирова, Красноярска, Оренбургской и Московской областей. Общая сумма ущерба составила более 340 тысяч рублей.

«Фигуранту предъявлено обвинение в совершении 15 эпизодов противоправной деятельности, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу», — рассказали правоохранители.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирской области мужчина насмерть забил знакомую сковородкой.

Иван Быкадоров.