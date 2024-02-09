«Продавал даже москвичам»: в Новосибирске задержали 18-летнего продавца несуществующих брендовых вещей

В Новосибирске задержали 18-летнего интернет-продавца, который торговал несуществующими брендовыми вещами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. По словам правоохранителей, в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года парень размещал в интернете объявления о продаже брендовой одежды по дешевой цене. При этом, в своих объявлениях он выкладывал стоковые фотографии данных вещей.