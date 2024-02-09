Пожар в Ялтинском заповеднике потушили

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости Крым. Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике потушили к утру пятницы. Пострадавших нет. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
В республиканском главке МЧС России сообщали, что данные о возгорании поступили в 18:25 в четверг. Площадь пожара составляла 0,04 га, огонь удалось локализовать в 20:35. В ликвидации задействованы одиннадцать человек и шесть единиц техники, из них от МЧС две единицы техники и пять спасателей. В «Заповедном Крыме» уточнили, что тушению огня препятствовала крутизна склона — около 45 градусов, а также скалистые каменные россыпи.
«В 6:40 лесной пожар в городском округе Ялта ликвидирован полностью. Погибших и пострадавших нет», — сказано в сообщении.