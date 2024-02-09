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64-летний омич пустил пожить к себе знакомого и едва не поплатился за это жизнью

64-летний житель Центрального района был госпитализирован с ушибами, переломами ребер и колото-резаными ранами.
Источник: МК.RU Омск

Медики сообщили об этом в полицию.

Выяснилось, что ещё в мае прошлого года потерпевший пустил к себе в «однушку» пожить знакомого без определённого места жительства и его сожительницу. Они выпивали вместе, когда между мужчинами вспыхнула ссора. При этом никто из участников конфликта так и не смог вспомнить его причину.

Приятель омича взял кухонный нож, несколько раз ударил своего оппонента и ушёл. «Скорую» мужчине вызвали соседи.

«Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи, угон и причинение тяжкого вреда здоровью 50-летний гражданин», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омску.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о молодом парне, который получил удар ножом в грудь во время ссоры двух женщин. Одна из них позвала его для решения конфликта, вторая — нанесла удар.