64-летний омич пустил пожить к себе знакомого и едва не поплатился за это жизнью

Медики сообщили об этом в полицию.
Выяснилось, что ещё в мае прошлого года потерпевший пустил к себе в «однушку» пожить знакомого без определённого места жительства и его сожительницу. Они выпивали вместе, когда между мужчинами вспыхнула ссора. При этом никто из участников конфликта так и не смог вспомнить его причину.
Приятель омича взял кухонный нож, несколько раз ударил своего оппонента и ушёл. «Скорую» мужчине вызвали соседи.
«Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи, угон и причинение тяжкого вреда здоровью 50-летний гражданин», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омску.
Ранее мы писали о молодом парне, который получил удар ножом в грудь во время ссоры двух женщин. Одна из них позвала его для решения конфликта, вторая — нанесла удар.