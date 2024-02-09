64-летний омич пустил пожить к себе знакомого и едва не поплатился за это жизнью

Выяснилось, что ещё в мае прошлого года потерпевший пустил к себе в «однушку» пожить знакомого без определённого места жительства и его сожительницу. Они выпивали вместе, когда между мужчинами вспыхнула ссора. При этом никто из участников конфликта так и не смог вспомнить его причину.