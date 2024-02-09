Бухгалтера школы подозревают в хищении 90 млн тенге в Алматинской области

По информации надзорного органа, бухгалтер перечислила похищенные деньги несуществующим работникам школы и своим родственникам.
Прокуроры отметили, что 90 миллионов тенге — это предварительная сумма, подсчет ущерба продолжается.
«По данному факту прокуратурой области возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и материалы направлены в Департамент экономических расследований по Алматинской области», — сообщили в прокуратуре.
Кроме того, аналогичный факт прокуроры выявили в Енбекшиказахском районе. По результатам расследования, ущерб на сумму более 10 миллионов тенге бухгалтером школы погашен в рамках расследования.