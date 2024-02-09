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Бухгалтера школы подозревают в хищении 90 млн тенге в Алматинской области

В Алматинской области прокуроры выявили факт хищения 90 миллионов тенге, предназначенных для заработной платы сотрудников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.
Источник: Baigenews

По информации надзорного органа, бухгалтер перечислила похищенные деньги несуществующим работникам школы и своим родственникам.

Прокуроры отметили, что 90 миллионов тенге — это предварительная сумма, подсчет ущерба продолжается.

«По данному факту прокуратурой области возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и материалы направлены в Департамент экономических расследований по Алматинской области», — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, аналогичный факт прокуроры выявили в Енбекшиказахском районе. По результатам расследования, ущерб на сумму более 10 миллионов тенге бухгалтером школы погашен в рамках расследования.