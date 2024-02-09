В Воронеже задержали члена проукраинской терорганизации

В областном центре задержали члена проукраинской террористической организации «Русский добровольческий корпус»*, которая признана экстремистской и официально запрещена на территории РФ. Об этом сообщают «Вести Воронеж», ссылаясь на собственный источник.
Предварительно известно, что задержанный планировал отправиться в зону СВО, чтобы воевать на стороне киевского режима.
Операцию по задержанию члена вражеской организации провели сотрудники УФСБ по Воронежской области. На данный момент он находится следственном изоляторе.
* «Русский добровольческий корпус» — движение признано экстремистским и официально запрещено на территории России.