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При взрыве в Пермском крае пострадали восемь человек, включая двоих детей

Накануне, 8 февраля, в 22:00 прогремел взрыв в поселке Куеда (Пермский край) на газопроводе на улице Интернациональной. После этого огонь перекинулся на жилые одноэтажные дома.

По информации МЧС, в результате происшествия было госпитализировано восемь человек, в том числе двое детей. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о травмах у шести человек, двое доставлены в реанимацию.

«По уточненной информации, пожар ликвидирован на площади 238 кв. м. Огнем уничтожены жилой и нежилой дома, а также надворные постройки третьего дома», — сообщили в МЧС.

В РЖД сообщали, что на место направляли пожарный поезд, включающий в себя цистерны с водой и пенообразователь. Всего в тушении задействовали 57 человек и 14 единиц техники. Пожару был присвоен третий, повышенный уровень сложности.

ЧП не относится к железнодорожной инфраструктуре и не повлияло на движение поездов.