При взрыве в Пермском крае пострадали восемь человек, включая двоих детей

По информации МЧС, в результате происшествия было госпитализировано восемь человек, в том числе двое детей. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о травмах у шести человек, двое доставлены в реанимацию.
«По уточненной информации, пожар ликвидирован на площади 238 кв. м. Огнем уничтожены жилой и нежилой дома, а также надворные постройки третьего дома», — сообщили в МЧС.
В РЖД сообщали, что на место направляли пожарный поезд, включающий в себя цистерны с водой и пенообразователь. Всего в тушении задействовали 57 человек и 14 единиц техники. Пожару был присвоен третий, повышенный уровень сложности.
ЧП не относится к железнодорожной инфраструктуре и не повлияло на движение поездов.