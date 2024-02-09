В Узбекистане в январе незаконно использовано энергоресурсов на 95 млрд сумов

Отмечается, что в январе в ходе рейдовых мероприятий, проведенных Узэнергоинспекцией при Министерстве энергетики совместно со специалистами Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов, выявлены 995 случаев незаконного использования энергоресурсов потребителями. В частности, незаконно использовано 20 млн 486 тыс. кВт/ч электроэнергии и 47 млн 387 тыс. кубометров природного газа. Как результат, причинен ущерб на 94 млрд 542 млн сумов.