Российские военные сбили 19 дронов над четырьмя регионами и Черным морем

Средства противовоздушной обороны ночью перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России. Как уточнило ведомство, два сбиты над Курской областью, пять — над Брянской, четыре — над Орловской, два — над Краснодарским краем и еще шесть — в акватории Черного моря. Полеты БПЛА запрещены в 68 субъектах страны.