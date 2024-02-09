Над Черным морем сбили шесть украинских беспилотников

Киевский режим вновь попытался совершить террористические атаки по российским объектам. Для этого украинские военные использовали 19 беспилотников самолетного типа. Их перехватили и уничтожили средства ПВО. Шесть БПЛА нейтрализовали над Черным морем. Еще пять дронов сбили Брянской областью, четыре — над Орловской, по два — над Кубанью и Курской областью.