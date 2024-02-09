На СВО погиб боец миномётного взвода Иван Петров из Пермского края

О гибели военнослужащего сообщает администрация Оханского округа. Иван Петров жил в селе Острожки до ухода на СВО. Он работал водителем. На спецоперацию отправился в ноябре 2023 года. Он участвовал в СВО в составе миномётного взвода танковой дивизии. Служил под Кременной.