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На СВО погиб боец миномётного взвода Иван Петров из Пермского края

Он был убит 28 января при выполнении воинского долга.

Боец миномётного взвода Иван Петров из Пермского края погиб в ходе проведения СВО.

О гибели военнослужащего сообщает администрация Оханского округа. Иван Петров жил в селе Острожки до ухода на СВО. Он работал водителем. На спецоперацию отправился в ноябре 2023 года. Он участвовал в СВО в составе миномётного взвода танковой дивизии. Служил под Кременной.

«Водитель Острожского сельпо, очень открытый, дружелюбный и общительный человек, он ушел в зону СВО в ноябре прошлого года. Решение встать на защиту Отечества было осознанным и добровольным», — рассказывают в администрации Оханского округа.

У Ивана Петрова остались жена и двое детей. Прощание с погибшим военнослужащим состоится 10 февраля в Острожском Доме культуры.

«В последний путь воина проводит почетный караул и оркестр, в память о нем будет дан орудийный залп. Затем — отпевание в Острожской церкви и захоронение на сельском кладбище», — уточнили в администрации округа.