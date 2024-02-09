На СВО погиб боец миномётного взвода Иван Петров из Пермского края

Боец миномётного взвода Иван Петров из Пермского края погиб в ходе проведения СВО.
О гибели военнослужащего сообщает администрация Оханского округа. Иван Петров жил в селе Острожки до ухода на СВО. Он работал водителем. На спецоперацию отправился в ноябре 2023 года. Он участвовал в СВО в составе миномётного взвода танковой дивизии. Служил под Кременной.
«Водитель Острожского сельпо, очень открытый, дружелюбный и общительный человек, он ушел в зону СВО в ноябре прошлого года. Решение встать на защиту Отечества было осознанным и добровольным», — рассказывают в администрации Оханского округа.
У Ивана Петрова остались жена и двое детей. Прощание с погибшим военнослужащим состоится 10 февраля в Острожском Доме культуры.
«В последний путь воина проводит почетный караул и оркестр, в память о нем будет дан орудийный залп. Затем — отпевание в Острожской церкви и захоронение на сельском кладбище», — уточнили в администрации округа.