Детей, пострадавших при пожаре на газопроводе в Куеде, будут лечить в Перми

ПЕРМЬ, 9 фев — РИА Новости. Двоих детей, пострадавших при пожаре на газопроводе в поселке Куеда, перевезут в больницу Перми, лишившихся жилья людей разместят в маневренном фонде, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Telegram-канале.
Вечером в четверг в пермской Куеде начался пожар на внутрипромысловом газопроводе, с которого огонь перекинулся на три соседних строения. К 23.35 (21.35 мск) пожар был ликвидирован на площади 238 квадратных метров. Огонь уничтожил два дома и надворные постройки. Пострадали восемь человек: двоих жителей в тяжелом состоянии из Куеды доставили в ожоговый центр больницы имени Гринберга в Перми, трое (в том числе двое детей) оставались в больнице Куеды, еще троих отпустили домой на амбулаторное лечение.
«Также принято решение перевезти в Пермь двоих детей — их жизням ничего не угрожает, поправляться они будут под присмотром специализированных врачей. Еще один пострадавший останется под наблюдением в Куединской ЦРБ», — написал губернатор.
Махонин уточнил, что дал поручение краевому минтрудсоцразвития оказать помощь, в том числе материальную, всем пострадавшим. Выплаты будут производить из краевого резервного фонда.
«Главе Куединского округа Флориду Бадртдинову было дано поручение разместить людей в манёвренном жилом фонде. Сейчас нужно быть в постоянном контакте с людьми, оперативно реагировать на все просьбы», — добавил глава региона.