Детей, пострадавших при пожаре на газопроводе в Куеде, будут лечить в Перми

Вечером в четверг в пермской Куеде начался пожар на внутрипромысловом газопроводе, с которого огонь перекинулся на три соседних строения. К 23.35 (21.35 мск) пожар был ликвидирован на площади 238 квадратных метров. Огонь уничтожил два дома и надворные постройки. Пострадали восемь человек: двоих жителей в тяжелом состоянии из Куеды доставили в ожоговый центр больницы имени Гринберга в Перми, трое (в том числе двое детей) оставались в больнице Куеды, еще троих отпустили домой на амбулаторное лечение.