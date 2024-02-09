Прокуратура хочет навсегда изъять собак у «дяди Вовы»

Напомним, накануне стало известно, что свора собак Владимира Шумилина, наводившая ужас на жителей Ленинского района, отловлена и временно помещена в приют. Новость самарцев обрадовала, однако до конца не было известно, останутся ли животные в приюте, или будут выпущены обратно. Например, в 2022 г. у мужчины уже отбирали собак, но он пытался самовольно забрать их из приюта.