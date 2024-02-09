В Краснодарском крае горел Ильский НПЗ

«По информации ЕДДС Северского района, в районе двух часов ночи девятого февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ. К трем часам ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые завершают ликвидацию ЧП, а затем установят причины происшествия.
Ильский НПЗ (ООО «КНГК-ИНПЗ», Краснодарский край) осуществляет деятельность по приему, хранению и переработке углеводородного сырья, а также отгрузку готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.