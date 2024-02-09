Нижегородский ЖК «Зенит» на несколько часов остался без света из-за аварии

Жилой комплекс «Зенит» в Нижнем Новгороде накануне вечером остался без света на несколько часов. Микрорайон почти из двух десятков домов погрузился во мрак около семи часов вечера.
Без света жителям пришлось сидеть около четырех часов — к 22.40 специалисты устранили аварию, и электричество вернулось в дома нижегородцев.
— Отключение произошло в связи с аварией на подстанции «Зефс Энерго», — пояснили в администрации Нижнего Новгорода.
Напомним, около года назад более тысячи семей в ЖК «Белый город» остались без света, отопления и горячей воды.