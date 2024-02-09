Крупный банк обратился к казахстанцам

Согласно рассылке, якобы акция действует в течение нескольких недель, а чтобы получить денежные средства, нужно перейти по реферальной ссылке.
Специалисты Stopfake.kz подчеркивают, что на официальном сайте Halyk Bank нет информации о выплатах. Также ничего подобного нет страницах в соцсетях банка.
В службе поддержки клиентов подчеркивают, что это действуют мошенники:
«Будьте всегда бдительны и не сообщайте данные карт, SMS-коды и прочую конфиденциальную информацию. Мошенники могут представляться от имени различных банков».
Стоит отметить, что ссылка, размещенная в рекламном объявлении, ведет на неизвестный сайт. Это фишинговая ссылка.
Злоумышленники таким способом получают доступ к конфиденциальной информации пользователей. Им становятся известны логины и пароли от приватных аккаунтов, мобильного банкинга и др.
«Рассылка от имени Halyk Bank о выплате в размере 50 тысяч тенге — это фейк», — сказано в заключении.
В середине января 2024 года, аналитики отмечали, что в Казахстане растет число мошенничеств и мошенников, число жертв таких преступлений тоже растет.