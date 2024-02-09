Крупный банк обратился к казахстанцам

Казахстанцы не перестают удивлять наивностью и рассылают сообщения о возможных выплатах и акциях. На этот раз в Telegram появилась мошенническая рассылка, в которой пользователю обещают выплату в размере 50 тысяч тенге от крупного банка, сообщает Zakon.kz.