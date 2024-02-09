Владимир Севастьянов прокомментировал резонансное ДТП, где пострадал министр здравоохранения Башкирии

Как Севастьянов заявил на пресс-конференции по подведению итогов деятельности Госавтоинспекции РБ, сейчас расследованием происшествия занимается Следственный комитет.
«Наша задача была молниеносно прийти на место происшествия, защитить место, чтобы не потерялись вещественные доказательства. Дело находится в следственном комитете», — сообщил Севастьянов.
Как ранее сообщал ГорОбзор.ру, ДТП с участием четырех автомобилей произошло 29 декабря в Караидельском районе республики. В аварии погибли два человека, еще трое пострадали. В их числе оказался и министр здравоохранения республики, он получил закрытый перелом ключицы и черепно-мозговую травму.