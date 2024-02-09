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Владимир Севастьянов прокомментировал резонансное ДТП, где пострадал министр здравоохранения Башкирии

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов прокомментировал резонансное ДТП, в котором пострадал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Источник: МЧС по РБ

Как Севастьянов заявил на пресс-конференции по подведению итогов деятельности Госавтоинспекции РБ, сейчас расследованием происшествия занимается Следственный комитет.

«Наша задача была молниеносно прийти на место происшествия, защитить место, чтобы не потерялись вещественные доказательства. Дело находится в следственном комитете», — сообщил Севастьянов.

Как ранее сообщал ГорОбзор.ру, ДТП с участием четырех автомобилей произошло 29 декабря в Караидельском районе республики. В аварии погибли два человека, еще трое пострадали. В их числе оказался и министр здравоохранения республики, он получил закрытый перелом ключицы и черепно-мозговую травму.

ГИБДД