Суд смягчил наказание новосибирцу, напавшему на полицейского

В Новосибирске суд изменил приговор за применение насилия к полицейскому. Апелляционную жалобу рассмотрели 7 февраля. Об этом сообщает Управление Судебного департамента в Новосибирской области.
Местного жителя ранее признали виновным в нападении на полицейского. Следствие установило, что он с молотком в руках угрожал приехавшим на вызов по поводу его поведения сотрудникам патрульно-постовой службы. Также он распылил одному из них в глаза перцовый баллончик.
Мужчину приговорили к трем годам колонии общего режима. Новосибирский областной суд, проверив материалы уголовного дела, частично удовлетворил апелляционную жалобу и представление прокурора. Обвиняемому смягчили приговор, заменив колонию общего режима на колонию-поселение.