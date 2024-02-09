Суд смягчил наказание новосибирцу, напавшему на полицейского

Местного жителя ранее признали виновным в нападении на полицейского. Следствие установило, что он с молотком в руках угрожал приехавшим на вызов по поводу его поведения сотрудникам патрульно-постовой службы. Также он распылил одному из них в глаза перцовый баллончик.