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Решение чиновника не позволило детям в Приморье вовремя пойти в садик

В отношении крупного государственного руководителя возбуждено уголовное дело.
Источник: Freepik

Следственный орган возбудил уголовное дело после того, как прокуратура провела проверку работы должностных лиц КГАУ «Примгосэкспертиза». По мнению надзорного ведомства, решения которые приняло учреждение привели к нарушению сроков строительства детского сада в Артёме на 230 мест.

Как сообщает Telegram-канал управления Генеральной прокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу, по материалам прокурорской проверки в отношении руководителя краевого государственного автономного учреждения и иных лиц «Примгосэкспертизы» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

При проведении проверки было установлено, что выданное, несмотря на наличие существенных недостатков, положительное заключение на проектную документацию повлекло затягивание сроков возведения объекта и увеличило цену контракта на 173 млн рублей.

В настоящий момент ведутся следственные мероприятия, ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Приморья.

СК