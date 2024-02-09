Решение чиновника не позволило детям в Приморье вовремя пойти в садик

Следственный орган возбудил уголовное дело после того, как прокуратура провела проверку работы должностных лиц КГАУ «Примгосэкспертиза». По мнению надзорного ведомства, решения которые приняло учреждение привели к нарушению сроков строительства детского сада в Артёме на 230 мест.