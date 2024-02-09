В Казани наградили спасшего выброшенную из окна девочку Альберта Бикмуллина

Ранее в Юдино отец грозился выбросить из окна собственных детей. Он решил, что в квартире якобы вспыхнул огонь. В этот момент мимо проезжал водитель грузовика Альберт Бикмуллин. Он взобрался на козырек магазина, чтобы уговорить отца одуматься. Однако мужчина бросил годовалую девочку из окна, Альберт успел ее поймать. Ребенка он передал прохожим и решил спасти остальных детей.