В Воронеже приостановили движение троллейбусов № 7 и 99

Это № 7, следующий по маршруту: «ВГУ — Театр юного зрителя — Фридриха Энгельса — Дом архитектора — Площадь Заставы — Политехнический институт — улица Карпинского — Шишкова — Питомник — Хользунова — ЖК “Острова”.
И № 99, следующий по маршруту: «ВГУ — Театр юного зрителя — Фридриха Энгельса — Дом архитектора — Проспект труда — Памятник славы — Хользунова — Генерала Лизюкова — Маршала Жукова — 17-й квартал — Гипермаркет “Линия” — 60-летния ВЛКСМ — Бульвар Победы»
В телеграм-канале «Город и транспорт» сообщили, что движение троллейбусов приостановлено из-за аварии на подстанции. Сроки окончания аварийно-восстановительных работ пока не называются.