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В Воронеже приостановили движение троллейбусов № 7 и 99

В пятницу, 9 февраля, в столице Черноземья пассажиры не дождутся необходимые им троллейбусы.

Это № 7, следующий по маршруту: «ВГУ — Театр юного зрителя — Фридриха Энгельса — Дом архитектора — Площадь Заставы — Политехнический институт — улица Карпинского — Шишкова — Питомник — Хользунова — ЖК “Острова”.

И № 99, следующий по маршруту: «ВГУ — Театр юного зрителя — Фридриха Энгельса — Дом архитектора — Проспект труда — Памятник славы — Хользунова — Генерала Лизюкова — Маршала Жукова — 17-й квартал — Гипермаркет “Линия” — 60-летния ВЛКСМ — Бульвар Победы» и т. д.

В телеграм-канале «Город и транспорт» сообщили, что движение троллейбусов приостановлено из-за аварии на подстанции. Сроки окончания аварийно-восстановительных работ пока не называются.