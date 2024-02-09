Ещё один нижегородский военнослужащий вернулся домой из украинского плена

Она рассказала, что жена Александра К. обратилась в аппарат УПЧ в начале декабря с информацией о том, что её супруг находится в плену.
«По сложившейся практике были собраны все установочные данные бойца и переданы Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой», — уточнила Оксана Кислицына.
По информации Минобороны РФ, в результате переговорного процесса с подконтрольной украинским властям территории 8 февраля на родину вернулись 100 российских военнопленных, среди которых был и нижегородец. Украинской стороне передали 100 пленных бойцов ВСУ.
Как сообщает телеканал «360», военно-транспортные самолёты доставили освобождённых россиян в Москву на лечение и реабилитацию в медучреждениях оборонного ведомства. Всем им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.
«Искренняя благодарность всем, кто сделал все возможное и невозможное, чтобы этот обмен состоялся!» — добавила уполномоченный по правам человека в Нижегородской области.
В конце января Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 195 на 195. В составе той группы оказался нижегородец Александр С.