Ураганный ветер повредил крышу корпуса одного из столичных вузов

«В 2023 году была подготовлена проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу. И уже весной этого года планировался капитальный ремонт крыши данного здания. К сожалению, никто не застрахован от стихийных бедствий. Непогода внесла свои коррективы в наши планы», — сказали в пресс-службе.