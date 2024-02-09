Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Смертью мужчины в крымской больнице заинтересовался Бастрыкин

Бастрыкин поручил расследовать смерть крымчанина в больнице.
Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать смерть жителя Крыма в одной из больниц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла 2 февраля. В одну из крымских больниц попал мужчина. Больше двух часов крымчанину не оказывали никакой помощь. Через некоторое время пациента перевели в реанимацию, и он скончался.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Согласно законодательству, за такое преступление грозит до трех лет лишения свободы.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по РК и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования.

СК
медицина
несчастный случай