Смертью мужчины в крымской больнице заинтересовался Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать смерть жителя Крыма в одной из больниц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Трагедия произошла 2 февраля. В одну из крымских больниц попал мужчина. Больше двух часов крымчанину не оказывали никакой помощь. Через некоторое время пациента перевели в реанимацию, и он скончался.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Согласно законодательству, за такое преступление грозит до трех лет лишения свободы.
Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по РК и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования.