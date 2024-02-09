Трёх жителей Хабаровска похитил и заставил работать бизнесмен из Приморья

Бизнесмен из Приморского края похитил трёх жителей Хабаровска и заставил их работать на себя. Вслед за подельниками его приговорили к реальному лишению свободы, сообщает «АиФ-Дальинформ».
31-летний подсудимый Олег управлял компанией, которая специализировалась на грузоперевозках. К нему устроился хабаровчанин Валерий, сменивший затем несколько филиалов. В декабре 2021 года между работодателем и сотрудником возникли разногласия — последний захотел работать на себя и вести аналогичный бизнес самостоятельно.
По прибытии Валерию объяснили, что он должен «отработать долги». Хабаровчанин против воли был назначен бригадиром, Геннадий — рядовым сотрудником, а Ксению заставили исполнять домашние обязанности — готовить, убирать и стирать для других работников. Спустя неделю Олег отпустил экс-подчинённого домой, решив, что тот выполнил обязательства и удерживать его дальше не имеет смысла. Двое знакомых Валерия, вывезенные «прицепом», работали на бизнесмена-похитителя ещё в течение месяца.
В феврале 2022 года Геннадия и Ксению освободили сотрудники правоохранительных органов. Против Олега и двух его подельников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение двух и более лиц». Спустя два года разбирательств суд поставил в истории окончательную точку.
«Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Два соучастника преступления ранее осуждены к лишению свободы со сроком на 3 года и 13 лет с отбыванием в колонии особого режима», — прокомментировал «АиФ-Дальинформ» старший помощника прокурора Центрального района Алексей Пешков.