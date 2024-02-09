Трёх жителей Хабаровска похитил и заставил работать бизнесмен из Приморья

Бизнесмен из Приморского края похитил трёх жителей Хабаровска и заставил их работать на себя. Вслед за подельниками его приговорили к реальному лишению свободы, сообщает «АиФ-Дальинформ».

31-летний подсудимый Олег управлял компанией, которая специализировалась на грузоперевозках. К нему устроился хабаровчанин Валерий, сменивший затем несколько филиалов. В декабре 2021 года между работодателем и сотрудником возникли разногласия — последний захотел работать на себя и вести аналогичный бизнес самостоятельно.

Перспектива ухода работника привела Олега в ярость. Он дал двум своим подчинённым автомобиль, отправил их в Хабаровск и потребовал вернуть Валерия во Владивосток. Исполнители подстерегли потерпевшего в парке «Динамо», избили его и затолкали в машину. С собой они прихватили знакомых похищенного — Геннадия и Ксению — которые стали свидетелями случившегося. Сначала всех троих удерживали на съёмной квартире, подвергая угрозам и насилию, а затем в город прибыл непосредственно Олег и отвёз их во Владивосток.