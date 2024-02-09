Записавшую оскорбительное видео на Мамаевом кургане гражданку задержали в Москве

20 июля прошлого года 23-летняя жительница Самары записала у подножья монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане видеоролик. По данным следствия, в этом сюжете гражданка оскорбительно отозвалась о воинском мемориале. Это видео молодая женщина опубликовала в социальных сетях.
После возбуждения уголовного дела по статье «Реабилитация нацизма» его фигурантка покинула Волгоградскую область, а затем и Россию, в связи с чем была объявлена в розыск.
Накануне девушку задержали сотрудники полиции сразу же после возвращения в страну. Гражданка уже доставлена в Волгоград, ей предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.