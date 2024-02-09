В Перми окончен поиск 14-летней девочки, пропавшей после выхода из дома

Поиск 14-летней девочки, пропавшей после выхода из дома в Перми, окончен.
Об этом сообщил поисковый отряд «ПрикамьеПоиск», который участвовал в розыске бесследно исчезнувшего ребёнка. Школьница пропала 8 февраля. Она вышла из дома в микрорайоне Парковом и не вернулась.
9 февраля стало известно, что ребёнка нашли. «Найдена! Жива!» — объявили волонтёры в своих социальных сетях.
Напомним, 8 февраля в Перми был остановлен поиск 45-летнего мужчины, загадочно пропавшего на остановке «9 Мая». 6 февраля в краевой столице нашли тело исчезнувшей пенсионерки с потерей памяти. Женщину искали несколько дней.