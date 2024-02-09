Под Воронежем водитель влетел в автобус и пострадал

В Семилукском районе на 3 километре автодороги «посёлок Латная — село Нижняя Ведуга» произошло ДТП, данные полиции Воронежской области.
Происшествие случилось примерно в 06:10. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21214» выехал на встречную полосу и врезался в автобус «ПАЗ — 32053», под управлением 53-летнего жителя села Девица.
Мужчина за рулём «ВАЗ-21214» госпитализирован с телесными повреждениями различной степени тяжести.
Полицейские проводят проверку, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.