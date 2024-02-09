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Под Челябинском Land Rover устроил смертельное ДТП на «встречке»

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП на загородной трассе, где в лобовом ДТП с иномаркой погиб водитель «Жигулей». По предварительным данным, виновник аварии не справился с управлением, сообщили в пятницу в ГИБДД региона.
Источник: Российская газета

«Авария произошла сегодня в 07:05 утра на 12-м километре дороги Шагол — Красное поле — Западный обход Челябинска», — уточнили в пресс-службе госавтоинспекции.

По предварительной информации, 67-летний водитель Land Rover не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2106.

52-летний водитель «шестерки» скончался на месте происшествия еще до приезда «скорой».

Кстати

В связи со снегопадом и метелями на юге Челябинской области введено временное ограничение движения для пассажирского транспорта и большегрузов.