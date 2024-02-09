Под Челябинском Land Rover устроил смертельное ДТП на «встречке»

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП на загородной трассе, где в лобовом ДТП с иномаркой погиб водитель «Жигулей». По предварительным данным, виновник аварии не справился с управлением, сообщили в пятницу в ГИБДД региона.