На Урале пенсионера насмерть придавило плитой из-за разрыва бака для воды

«Накануне вечером супруги легли спать, а около 00.30 жена проснулась от мощного хлопка и разрушения стены. Хозяйка успела выбежать на улицу, а ее муж выбраться не сумел, его придавило обрушившейся плитой, спасти его жизнь, к сожалению, не удалось», — рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.