Жительница Красноярска в наказание ставила маленьких детей коленями на горох

Железнодорожный районный суд краевого центра приговорил к 6 месяцам исправительных работ 42-летнюю жительницу Красноярска. Женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей.
Своих 5-летнего сына и 7-летнюю дочь красноярка постоянно избивала, а в качестве метода воспитания использовала постановку малышей коленями на сухой горох. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Злоупотребляющую спиртным женщину раздражала любая детская шалость. Дети терпели регулярные побои, в детсад и школу они не ходили. Новацией в воспитании стала постановка их коленями на сухой горох. Вместо учебы малыши наблюдали регулярное распитие спиртного матерью и ее сожителем.
Женщину почти 20 лет назад лишили родительских прав в отношении троих детей. Сейчас и двое малышей изъяты из асоциальной семьи, также рассматривается вопрос о лишении родительских прав. В суде женщина признала свою вину и раскаялась.