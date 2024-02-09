Брестский таксист помог задержать наркозакладчика

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бдительный брестский таксист, вовремя обратившийся в милицию и назвавший приметы возможного наркозакладчика, помог задержать распространителя особо опасного психотропа. Подробностями расследования уголовного дела с БЕЛТА поделился официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев.



В ноябре прошлого года в Telegram фигурант откликнулся на сообщение с предложением работы на наркомагазин в качестве курьера. Получая координаты тайников с крупными закладками, он периодически ездил в Брест, фасовал психотропы на мелкие дозы и делал закладки на территории города. Матери он рассказывал, что ездил для подработки на стройку.



При очередном выполнении задания житель Жабинковского района вызвал такси и направился к тайнику с психотропами. У водителя возникли подозрения, почему мужчине в позднее время понадобилось ехать в лесную местность. Таксист решил обратиться в правоохранительные органы и рассказать о приметах пассажира. Когда молодой человек вышел из леса к дороге, его задержали сотрудники милиции. В ходе личного обыска у фигуранта были обнаружены несколько мотков изоленты. Наркозакладчик пошел на сотрудничество с правоохранителями и показал место, где спрятал крупную закладку, а также место тайника с психотропом вблизи одного из брестских музеев, где он сделал закладку накануне задержания. При проведении обыска по месту жительства фигуранта были обнаружены пакет с наркотиком, небольшие полимерные пакеты, мотки изоленты и электронные весы.



Наркозакладчик раскаялся в содеянном и рассказал, что успел поработать на интернет-магазин по продаже наркотиков всего неделю. В ходе осмотра его мобильного телефона была обнаружена переписка с куратором наркошопа, а также приложения, которые, как правило, используются закладчиками для автоматического добавления координат на фотографии. По результатам экспертных исследований установлено, что изъятые особо опасные психотропные вещества являются психотропом альфа-PVP. Всего у мужчины изъято более 94 г психотропа.



Жителю Жабинковского района предъявлено обвинение по ч.4 ст. 328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение психотропных веществ организованной группой в отношении особо опасных психотропных веществ в крупном размере) УК. К нему с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и кражу. К слову, санкция обвинительной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.