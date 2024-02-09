В Москве задержали блогера за оскорбительное видео у монумента «Родина-мать зовет!»

«После возбуждения уголовного дела с целью скрыться от органов следствия и суда фигурантка покинула территорию Волгоградской области, а в последующем и Российскую Федерацию, в связи с чем была объявлена в розыск. Девушка была задержана сотрудниками полиции по поручению следователей СК России в одном из аэропортов Москвы, сразу же после возвращения на территорию страны», — говорится в сообщении.
В июле 2023 года в отношении 23-летней жительницы Самары возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения). Девушка сняла и опубликовала в интернете видео с ее прогулки по Мамаеву кургану в Волгограде.
Она прыгала на склон, где расположены братские захоронения и делала неприличные жесты в направлении скульптуры «Родина-мать зовет!». Позже ее действия были переквалифицированы на основании проведенной экспертизы, теперь ее подозревают по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
Блогера доставили в Волгоград, ей предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.