Задержана блогер из Самары, «щекотавшая» на видео статую Родины-Матери

Полиция задержала в аэропорту Москвы по поручению следователей СК России 23-летнюю жительницу Самары. Ранее в отношении нее было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма ч (. 4 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет России.
— В настоящее время девушка доставлена в Волгоград. Ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения, — говорится в сообщении.
По версии следствия, 20 июля 2023 года обвиняемая на территории Мамаева кургана у подножия монумента «Родина мать — зовет» записала видео на фоне памятника, на котором расположила руку на уровне груди изваяния и сделала движения, будто щекочет грудь скульптуры.
Затем она опубликовала видео в интернете.
После возбуждения уголовного дела блогер скрылась от органов следствия и суда и покинула территорию Волгоградской области, а затем и России. Ее объявили в розыск.
Наталья Николаева.