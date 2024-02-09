Задержана блогер из Самары, «щекотавшая» на видео статую Родины-Матери

По версии следствия, 20 июля 2023 года обвиняемая на территории Мамаева кургана у подножия монумента «Родина мать — зовет» записала видео на фоне памятника, на котором расположила руку на уровне груди изваяния и сделала движения, будто щекочет грудь скульптуры.