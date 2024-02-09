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В Самарской области из-за снегопада закрыты для движения дороги в 8 районах

В пятницу, 9 февраля, закрылись для движения снегозаносимые участки дорог регионального значения в восьми районах Самарской области.
Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 65% 762 мм рт. ст. +6°
Источник: Коммерсантъ

Это связано с метелью, порывистым ветром и ограниченной видимостью, сообщает региональный Минтранс.

Ограничения введены в Борском, Елховском, Кинель-Черкасском, Пестравском, Сергиевском, Ставропольском, Камышлинском и Шенталинском районах.

В настоящее время на трассах Самарской области работает 268 единиц снегоуборочной техники, в том числе в Самаре — 70 единиц. Чиновники просят жителей региона в связи с усилением ветра и метели без крайней необходимости не покидать пределы населенных пунктов до наступления благоприятной погоды.

Георгий Портнов.