В Самарской области из-за снегопада закрыты для движения дороги в 8 районах

В настоящее время на трассах Самарской области работает 268 единиц снегоуборочной техники, в том числе в Самаре — 70 единиц. Чиновники просят жителей региона в связи с усилением ветра и метели без крайней необходимости не покидать пределы населенных пунктов до наступления благоприятной погоды.



Георгий Портнов.