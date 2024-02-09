В Самарской области из-за снегопада закрыты для движения дороги в 8 районах

Это связано с метелью, порывистым ветром и ограниченной видимостью, сообщает региональный Минтранс.
Ограничения введены в Борском, Елховском, Кинель-Черкасском, Пестравском, Сергиевском, Ставропольском, Камышлинском и Шенталинском районах.
В настоящее время на трассах Самарской области работает 268 единиц снегоуборочной техники, в том числе в Самаре — 70 единиц. Чиновники просят жителей региона в связи с усилением ветра и метели без крайней необходимости не покидать пределы населенных пунктов до наступления благоприятной погоды.
Георгий Портнов.