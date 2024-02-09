Известный сибирский бизнесмен погиб в Португалии

Известный сибирский предприниматель, выпускник Томского государственного университета Олег Мальсагов утонул в океане в Португалии.
Ему было 46 лет. Бизнесмен основал группу компаний «Деловой Альянс».
«Один из создателей рынка техноброкерства в нашей стране. Часто бывал в Новосибирске, выступал в Академпарке, принимал участие практически во всех последних “Технопромах”, выступал с докладами, участвовал в работе “круглых столов”, — пишут коллеги.
Олег Мальсагов отправился в Португалию развивать бизнес. Он погиб в начале января.
Дата и место церемонии прощания в Москве станут известны позднее.
Редакция приносит соболезнования близким и родным.