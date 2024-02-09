Нижегородский экс-министр Исаева получила 4,5 года колонии за взятки

Наталью Исаеву обвиняли в получении взяток, в том числе в особо крупном размере, на общую сумму более 1,6 млн рублей. Так, с августа 2022 года по апрель 2023 года министр получила взятку в виде материалов для строительства дома, а также в виде ремонта в квартире. Причем она получила взятку от директора Автозаводского дома соцобслуживания для детей «Надежда» за покровительство по службе. Кроме того, в 2023 году чиновница получила 100 тысяч рублей от владельца загородного клуба за перевод пункта временного размещения беженцев в другую гостиницу..