9 млн отдал иркутянин мошенникам за «инвестиции»

Это самая большая сумма, потерянная одни пострадавшим с начала 2024 года, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Мужчина рассказал полицейским, что давно искал возможность преумножить накопления. Наконец в новогодние праздники ему позвонил незнакомец и предложил заняться инвестированием и получать «сверхдоходы» от игры на бирже.
Мужчине направили ссылку на приложение, которое он скачал и установил на смартфон. Он переводил на указанные реквизиты деньги и видел на экране «свою» прибыль. Ради такого мужчина не только отдал свои сбережения и взял кредиты в нескольких банках, он ещё и убедил свою мать отдать ему накопленные ею два миллиона рублей.
Когда же иркутянин захотел вывести прибыль и погасить платежи по кредитам, сделать это он не смог. А «кураторы» и «брокеры» тут же перестали выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело.