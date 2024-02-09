9 млн отдал иркутянин мошенникам за «инвестиции»

Мужчине направили ссылку на приложение, которое он скачал и установил на смартфон. Он переводил на указанные реквизиты деньги и видел на экране «свою» прибыль. Ради такого мужчина не только отдал свои сбережения и взял кредиты в нескольких банках, он ещё и убедил свою мать отдать ему накопленные ею два миллиона рублей.