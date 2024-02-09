Красноярского таможенника осудили на 12 лет за работу на Украину

Он был недоволен политическим режимом в России. С помощью мессенджера мужчина вступил в террористическую организацию и сообщал её представителю сведения о должностных лицах, проходящих службу в таможне. Также он передал информацию о расположении производственных помещений предприятия ОПК Красноярска.