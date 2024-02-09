Красноярского таможенника осудили на 12 лет за работу на Украину

2-й Восточный окружной военный суд приговорил таможенника Виталия Алексеева к 12 годам лишения свободы.
Он был недоволен политическим режимом в России. С помощью мессенджера мужчина вступил в террористическую организацию и сообщал её представителю сведения о должностных лицах, проходящих службу в таможне. Также он передал информацию о расположении производственных помещений предприятия ОПК Красноярска.
Ещё он сделал и расклеил в общественных местах листовки с призывами к вступлению в террористическую организацию.
Кроме этого, злоумышленник договорился с представителем организации, что совершит поджог здания политической партии за 10 000 долларов, рассказали в пресс-службе суда.
Мужчину задержали сотрудники ФСБ России по Красноярскому краю.
Суд назначил нарушителю 12 лет лишения свободы. 4 года он проведёт в тюрьме, остальной срок — в ИК строгого режима.